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Время Свободы

Самая вероятная версия. Споры о происхождении COVID-19 не стихают

Информационный дайджест "Время Свободы"

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Время Свободы - Темы дня 2.03.2023
by Радио Свобода

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Группа военнослужащих, назвавших себя бойцами входящего в состав ВСУ "Русского добровольческого корпуса", атаковала сегодня Брянскую область России;

Мирные жители погибли при попадании ракеты в жилой дом в Запорожье, продолжаются тяжелые бои за Бахмут;

Последнее слово Дмитрия Иванова на суде по его делу о "фейках" про российскую армию;

Что позволило украинской энергосистеме выдержать российские ракетные удары и сохранить в домах украинцев свет и тепло;

Полемика в США по поводу возможности искусственного происхождения COVID-19.

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