Самая вероятная версия. Споры о происхождении COVID-19 не стихают

Группа военнослужащих, назвавших себя бойцами входящего в состав ВСУ "Русского добровольческого корпуса", атаковала сегодня Брянскую область России;

Мирные жители погибли при попадании ракеты в жилой дом в Запорожье, продолжаются тяжелые бои за Бахмут;

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