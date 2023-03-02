Самая вероятная версия. Споры о происхождении COVID-19 не стихают

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Мирные жители погибли при попадании ракеты в жилой дом в Запорожье, продолжаются тяжелые бои за Бахмут;
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