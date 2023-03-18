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Вальс на орбите. Артемий Троицкий у истоков электрополоводья

Вальс на орбите. Артемий Троицкий у истоков электрополоводья
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Вальс на орбите. Артемий Троицкий у истоков электрополоводья

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Новый эпизод посвящён странным звукам механического и технического типа, составившим целое экспериментальное творческое направление. Артемий Троицкий расширяет наше представление о современном исполнительском искусстве, возвращаясь к истокам электрическо-электронной музыки

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