Жизнь Акселя Мунте на каприйской выставке. Рассказ М.Талалая. К 99-летию Сергея Параджанова. С друзьями режиссера беседовал Г.Кобаладзе.
Ведущий Иван Толстой поднимает острые, часто болезненные, вопросы русского культурного процесса: верны ли устоявшиеся стереотипы, справедливы ли оценки, заслуженно ли вознесены и несправедливо ли забыты те или иные деятели культуры?
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