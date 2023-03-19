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Фанайлова: Вавилон Москва. 1. Миф об империи. 2. Писатель Фридрих Горенштейн и царь Иван Грозный

Фанайлова: Вавилон Москва. 1. Миф об империи. 2. Писатель Фридрих Горенштейн и царь Иван Грозный
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Фанайлова: Вавилон Москва. 1. Миф об империи. 2. Писатель Фридрих Горенштейн и царь Иван Грозный

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Вавилон Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи инстаграма. Мегаполис Москва как Радио Вавилон: современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. 1. Миф об империи, российская версия. Архив 2008. 2. Книга Фридриха Горенштейна по хроникам времен Ивана IV.

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