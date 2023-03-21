Лицом к событию. Шпион или вассал?

Почему Владимира Путина называют "китайским шпионом", а в лучшем случае "китайским вассалом"? Обсуждают писатель Юрий Мухин, политический советник Александр Харебин и эксперт по истории Китая Алексей Чигодаев.
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