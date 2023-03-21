Дороги к свободе. Кто же взорвал «Северный поток»?

Кто был заинтересован в подрыве газопроводов и в статьях об «украинском следе»? Виталий Портников беседует с Михаилом Гончаром, украинским экспертом по международным энергетическим отношениям и безопасности, и Михаилом Крутихиным, российским экономическим аналитиком.
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