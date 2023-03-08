Американский генерал: Россия потеряла более 70 самолетов в Украине

Украина уничтожила более семидесяти российских военных самолетов в ходе российского вторжения в Украину. Она потеряла менее шестидесяти самолетов. Об этом сообщил на конференции в Колорадо генерал Джеймс Хеккер, командующий военно-воздушными силами США в Европе и Африке.

По словам генерала Хеккера, сравнительно невысокие потери Украины и России объясняются эффективностью интегрированной противовоздушной и антиракетной обороны, организованной обеими сторонами, не позволяющей масштабно применять авиацию. Из-за эффективности средств ПВО значительная часть авиации "оказалась бесполезной", подчеркнул Джеймс Хеккер. В частности, это создает значительные затруднения для осуществления воздушного прикрытия контрнаступательных операций, планируемых украинской армией.

Соединенные Штаты предоставили Украине ракеты AGM-88 HARM, используемые для уничтожения радаров. В последние три недели, как сказал Джеймс Хеккер, Украина начала получать бомбы точного наведения JDAM с увеличенным радиусом действия, превышающим радиус действия ракетных систем HIMARS.

В последнее время Соединенные Штаты и другие союзники Украины делают акцент на предоставлении Украине средств противовоздушной обороны для отражения массированных ракетных атак на украинские города. Однако пока США отказываются поставлять Киеву ракеты ATACMS, которые позволят наносить удары по целям, находящимся на расстоянии более 300 километров.

Эти данные о потерях боевой авиации России ниже оценок, сделанных министерством обороны Великобритании, которое неделю назад сообщило о потере Россией почти 130 боевых самолетов.