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В США выдан ордер на арест самолета "Роснефти"

Федеральный суд в Нью-Йорке в среду выдал ордер на арест самолета Boeing 737, принадлежащего компании "Роснефть", сообщило министерство юстиции США.

Суд посчитал, что существуют достаточные основания для обвинений "Роснефти" в нарушении режима санкций, введенных Соединенными Штатами после российского вторжения в Украину. Самолет, стоимость которого оценивается в 25 миллионов долларов, покидал и возвращался в Россию, по меньшей мере, семь раз после введения санкций, что нарушает запрет для произведенных в Соединенных Штатах самолетов на полеты в Россию без специальных одобренных американскими властями лицензий. "Нарушив экспортный контроль, "Роснефть" превратила свой самолет в предмет контрабанды", - так обяснил это решение представитель министерства юстиции США Эндрю Эдамс.

"Сегодняшняя правоохранительная акция демонстрирует, что российским компаниям и олигархам придется платить за вопиющее нарушение санкций, введенных Соединенными Штатами против России за несправедливую войну против народа Украины", - говорится в заявлении федерального прокурора в Бруклине Бриона Писа.

В последний раз Boeing "Роснефти" прилетал в Соединенные Штаты в 2014 году. Теперь он может быть задержан во многих странах по запросу США.

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