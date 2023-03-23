Лицом к событию. Встать с колен. Как это будет по-русски?

В России все еще существуют люди, которые выражение "встать с колен" понимают не как "порвать с Западом", а как пойти против Путина и его войны. В эфире: Александр Подрабинек, Нина Беляева, Иван Преображенский.
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