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Лицом к событию. Встать с колен. Как это будет по-русски?

Лицом к событию. Встать с колен. Как это будет по-русски?
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Лицом к событию. Встать с колен. Как это будет по-русски?

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В России все еще существуют люди, которые выражение "встать с колен" понимают не как "порвать с Западом", а как пойти против Путина и его войны. В эфире: Александр Подрабинек, Нина Беляева, Иван Преображенский.

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