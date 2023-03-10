В "Мечту" не верим! "Грузинская мечта" провалила свой же законопроект

Парламент Грузии после нескольких дней массовых акций протеста окончательно снял с рассмотрения закон об иностранных агентах;

Откуда российскими войсками велся 9 марта ракетный обстрел Украины, который привел к жертвам среди мирного населения;

Председатель правления ФБК Леонид Волков приостановил свою деятельность, опубликовав письмо с призывом к ЕС снять санкции с бизнесменов из "Альфа-групп";

Латать дыры в госбюджете правительство России намерено за счет частного капитала;

Си Цзиньпин переизбран председателем КНР на третий срок.

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