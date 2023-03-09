Скромное ощущение достоинства. Памяти Бориса Жутовского

Россия вновь подвергла массированному ракетному обстрелу объекты критической инфраструктуры Украины, есть жертвы среди мирного населения;

Правящая партия Грузии после массовых протестов решила отозвать с рассмотрения в парламенте закон об иностранных агентах;

В Верховную Раду внесен проект закона «о регистрируемых партнерствах», принятие которого легализует однополые партнерства в Украине;

Как Антон Силуанов «жонглирует» бюджетными цифрами. Комментарий

Умер художник, мемуарист Борис Жутовский.

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