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Время Свободы

Скромное ощущение достоинства. Памяти Бориса Жутовского

Информационный дайджест "Время Свободы", 9 марта

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Время Свободы - Темы дня 9.03.2023
by Радио Свобода

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Россия вновь подвергла массированному ракетному обстрелу объекты критической инфраструктуры Украины, есть жертвы среди мирного населения;

Правящая партия Грузии после массовых протестов решила отозвать с рассмотрения в парламенте закон об иностранных агентах;

В Верховную Раду внесен проект закона «о регистрируемых партнерствах», принятие которого легализует однополые партнерства в Украине;

Как Антон Силуанов «жонглирует» бюджетными цифрами. Комментарий

Умер художник, мемуарист Борис Жутовский.

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