Скромное ощущение достоинства. Памяти Бориса Жутовского

Россия вновь подвергла массированному ракетному обстрелу объекты критической инфраструктуры Украины, есть жертвы среди мирного населения;
Правящая партия Грузии после массовых протестов решила отозвать с рассмотрения в парламенте закон об иностранных агентах;
В Верховную Раду внесен проект закона «о регистрируемых партнерствах», принятие которого легализует однополые партнерства в Украине;
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