CNN: оборонные предприятия РФ и Китая продолжают сотрудничество

После начала войны в Украине китайские госпредприятия оборонного комплекса продолжили поддерживать активные торговые отношения с российскими оборонными компаниями, которые попали под западные санкции. Об этом сообщает телеканал CNN, который ознакомился с таможенными записями.
Согласно этим записям, как минимум до середины ноября 2022 года базирующийся в Пекине оборонный подрядчик Poly Technologies отправил российской компании, которая находится под санкциями США, не менее дюжины партий оборудования. Поставки включали в том числе запчасти для вертолётов и радиооборудование.
Улан-Удэнский авиационный завод, где производят военные вертолеты, также в прошлом году поставил Poly Technologies детали и несколько вертолетов.
Большинство деталей для вертолётов, которые поставлялись в Россию, имели маркировку для использования в вертолёте Ми-171, который предназначен для транспортных и поисково-спасательных операций. Как минимум три поставки включали продукцию для эксплуатации или обслуживания военно-транспортных вертолётов Ми-171Ш.
При этом, как отмечает CNN, нет доказательств того, что поставленные Китаем товары напрямую используются российской армией на войне в Украине.
Военные эксперты и эксперты по безопасности говорят, что детали, поставленные китайским предприятием, являются базовым оборудованием для российских самолётов. Они отмечают, что эти поставки могут быть частью существующих контрактов и стандартных деловых отношений между компаниями.
- 19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай предоставляет России нелетальную военную помощь, а также рассматривает возможность поставок оружия. По словам дипломата, он предупредил о серьёзных последствиях для Пекина в случае начала поставок вооружений Москве главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.
- Вскоре после этого CNN со ссылкой на источники сообщил, что правительство Китая рассматривает возможность предоставления России не только беспилотников, но и боеприпасов, а также стрелкового оружия для войны с Украиной. Издание Der Spiegel ранее сообщало, что около сотни дронов-камикадзе должны быть произведены и переданы России уже в начале апреля. О намерении Китая оказать военную помощь России написало и американское издание The Wall Street Journal.
- Китай неоднократно утверждал, что придерживается нейтралитета и не продаёт оружие в зоны конфликта. При этом США опасаются, что Пекин действительно рассматривает возможность военной поддержки Москвы.
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