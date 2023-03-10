CNN: оборонные предприятия РФ и Китая продолжают сотрудничество

После начала войны в Украине китайские госпредприятия оборонного комплекса продолжили поддерживать активные торговые отношения с российскими оборонными компаниями, которые попали под западные санкции. Об этом сообщает телеканал CNN, который ознакомился с таможенными записями.

Согласно этим записям, как минимум до середины ноября 2022 года базирующийся в Пекине оборонный подрядчик Poly Technologies отправил российской компании, которая находится под санкциями США, не менее дюжины партий оборудования. Поставки включали в том числе запчасти для вертолётов и радиооборудование.

Улан-Удэнский авиационный завод, где производят военные вертолеты, также в прошлом году поставил Poly Technologies детали и несколько вертолетов.

Большинство деталей для вертолётов, которые поставлялись в Россию, имели маркировку для использования в вертолёте Ми-171, который предназначен для транспортных и поисково-спасательных операций. Как минимум три поставки включали продукцию для эксплуатации или обслуживания военно-транспортных вертолётов Ми-171Ш.

При этом, как отмечает CNN, нет доказательств того, что поставленные Китаем товары напрямую используются российской армией на войне в Украине.

Военные эксперты и эксперты по безопасности говорят, что детали, поставленные китайским предприятием, являются базовым оборудованием для российских самолётов. Они отмечают, что эти поставки могут быть частью существующих контрактов и стандартных деловых отношений между компаниями.