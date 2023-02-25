CNN: Китай может предоставить России не только дроны, но и боеприпасы

Правительство Китая рассматривает возможность предоставления России не только беспилотников, но и боеприпасов, а также стрелкового оружия для войны с Украиной. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки. По их словам, Москва и Пекин ведут переговоры о цене и объемах поставок.

О намерении Китая оказать военную помощь России пишет и американское издание The Wall Street Journal.

Издание Der Spiegel ранее сообщало, что около сотни дронов-камикадзе должны быть произведены и переданы России уже в начале апреля.

Ранее Китай неоднократно утверждал, что его страна придерживается нейтралитета и не продаёт оружие в зоны конфликта. При этом США опасаются, что Пекин действительно рассматривает военную поддержку Москвы.

Источники не стали подробно описывать, какие разведданные, полученные США, свидетельствуют об изменении позиции Китая, отмечает CNN. Но вместе с тем, по данным телеканала, высокопоставленные чиновники достаточно серьёзно обеспокоены этим и на прошлой неделе стали активно делиться информацией с союзниками и партнерами.

Госдепартамент предупредил о реальных последствиях для двусторонних отношений для США и КНР в случае поставки летального вооружения России.

Кроме того, в субботу на сайте авторитарного белорусского лидера Александра Лукашенко появилось официальное сообщение о его визите в Пекин с 28 февраля по 2 марта.

Белорусская территория используется российскими военными в боевых действиях против Украины, но сейчас гораздо менее активно, чем в первые недели войны. Лукашенко заявлял, что Минск не собирается вводить свои войска на территорию Украины, а белорусская армия включится в войну только в случае агрессии со стороны Киева.

Разведка стран Запада и Украины считает, что наступление с белорусской территории, хотя и возможно, но на сегодняшний день маловероятно.

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