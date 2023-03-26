Зеленый Нью-Йорк: по грибы в Манхэттен

Приехав в Нью-Йорк, Маяковский описывал не то, что видел, а то, что знал про город небоскребов. Из-за этого он игнорировал все, что не влезало в знакомую формулу - например, Центральный парк. В условиях тесного Манхэттена - Центральный парк должен был настоящим заповедником девственной Америки