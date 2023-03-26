Приехав в Нью-Йорк, Маяковский описывал не то, что видел, а то, что знал про город небоскребов. Из-за этого он игнорировал все, что не влезало в знакомую формулу - например, Центральный парк. В условиях тесного Манхэттена - Центральный парк должен был настоящим заповедником девственной Америки
Другие материалы
-
26 марта 2023
Зеленый Нью-Йорк: по грибы в Манхэттен
-
19 марта 2023
Небоскрёбы Нью-Йорка
-
12 марта 2023
Велотур по нью-йоркскому "острову сокровищ" - Манхэттену
-
23 февраля 2023
12 марта открываем новый сезон
-
01 января 2023
Война и словесность. О поэзии и тошноте
-
25 декабря 2022
Война и пресса. Разговор с главой бюро "Нью-Йорк таймс" в Киеве