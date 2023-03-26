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Генис: Взгляд из Нью-Йорка
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Генис: Взгляд из Нью-Йорка

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Зеленый Нью-Йорк: по грибы в Манхэттен

Зеленый Нью-Йорк: по грибы в Манхэттен
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Зеленый Нью-Йорк: по грибы в Манхэттен

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Приехав в Нью-Йорк, Маяковский описывал не то, что видел, а то, что знал про город небоскребов. Из-за этого он игнорировал все, что не влезало в знакомую формулу - например, Центральный парк. В условиях тесного Манхэттена - Центральный парк должен был настоящим заповедником девственной Америки

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