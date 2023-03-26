Фанайлова: Вавилон Москва. 1. Страдание. 2. Советские военнопленные Второй мировой.
Вавилон Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи инстаграма. Мегаполис Москва как Радио Вавилон: современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. 1. Страдание как личная и историческая категория. 2. Документальное расследование Алены Ван дер Хорст
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