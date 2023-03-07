Дороги к свободе. Война и дипломатия: есть ли выход?

Может ли война между Россией и Украиной быть завершена дипломатами? Виталий Портников беседует с бывшим послом Украины в США и России Владимиром Ельченко.
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