Дороги к свободе. Государство, церкви и Лавра

Покинут ли Лавру священники и монахи Украинской православной церкви? Получит ли Киево-Печерскую лавру признанная автокефальной Православная церковь Украины? Собеседники Виталия Портникова - Тарас Антошевский, украинский религиовед и Сергей Чапнин, российский религиовед.