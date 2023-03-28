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Дороги к свободе
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Дороги к свободе. Государство, церкви и Лавра

Дороги к свободе. Государство, церкви и Лавра
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Дороги к свободе. Государство, церкви и Лавра

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Покинут ли Лавру священники и монахи Украинской православной церкви? Получит ли Киево-Печерскую лавру признанная автокефальной Православная церковь Украины? Собеседники Виталия Портникова - Тарас Антошевский, украинский религиовед и Сергей Чапнин, российский религиовед.

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