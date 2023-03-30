Человек имеет право. "Убьют, тогда и вызывайте"

Почему полиция игнорирует жалобы на домашнее насилие. В России хотят уравнять мобилизованных и контрактников. ФСБ требует доступа к данным о пассажирах такси.
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