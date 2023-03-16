Генерал Милли усомнился, что военные РФ смогут поднять беспилотник из моря

Один из руководителей Пентагона заявил в среду, что крушение американского разведывательного беспилотника над Черным морем после перехвата российскими самолетами свидетельствует о возрастающей агрессии со стороны Москвы.

"В последнее время наблюдается модель поведения, в рамках которой Россия действует все более агрессивно", - сказал в беседе с журналистами председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Он также заявил, что упавший в море беспилотник будет трудно поднять со дна, учитывая глубину воды в этом районе.

"Голос Америки" приводит слова Милли о том, что любая операция по подъему с технической точки зрения будет очень сложной. Определение глубины моря в этом районе может занять несколько дней. Ориентировочно глубина составляет от 1219 до 1524 метров, сказал генерал. Соединенные Штаты уже приняли меры для защиты от потери конфиденциальной разведывательной информации, если российские военные смогут поднять Reaper со дня моря.

Директор ФСБ России Николай Патрушев в интервью телеканалу "Россия-1" заявил: "Я не знаю, удастся ли нам его поднять или нет, но это необходимо сделать. И мы обязательно будем над этим работать".