NYT: беспилотник США летел из Румынии и вёл плановую разведку

Американский беспилотник MQ-9 Reaper, упавший в Чёрное море после столкновения с российским истребителем, летел со своей базы в Румынии и выполнял плановую разведку. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США.

Собеседник газеты рассказал, что дрон может нести ракеты Hellfire, но оснащён ими он не был. 14 марта аппарат выполнял миссию примерно в 120 километрах к юго-западу от аннексированного Крыма. Там его перехватили два российских военных самолёта.

Телеканал CBS смоделировал падение беспилотника и продемонстрировал ролик в эфире. На кадрах видно, как истребитель подлетает к аппарату снизу, а затем сбрасывает на него топливо. Затем российский самолёт полетел вверх и задел винт дрона. MQ-9 Reaper несколько раз перевернулся и начал падать вниз.

Представитель Совета по нацбезопасности США Джон Кирби в интервью CNN заявил, что Вашингтон не хочет, чтобы обломки аппарата заполучил кто-либо, кроме американцев. Соединённые Штаты приняли меры для защиты своей собственности, отметил Кирби. Детали он не уточнил.

Минобороны России утверждает, что российские истребители с американским беспилотником в контакт не вступали, а сам дрон летел с выключенными транспондерами. Ведомство также сообщило, что дрон нарушил границы района "временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции" (так в России называют боевые действия с Украиной). Причиной падения устройства в Минобороны назвали резкое маневрирование.

Об инциденте доложено президенту США Джо Байдену. Посла России в США Анатолия Антонова вызвали в Госдепартамент. Глава российской дипмиссии назвал инцидент с беспилотником провокацией. Вместе с тем дипломат заверил, что Москва не хочет конфронтации с Вашингтоном и заинтересована в прагматичных отношениях.

Госдепартамент назвал действия российской стороны провокацией, демонстрирующей отсутствие компетенции и непрофессионализм.

MQ-9 Reaper ("Жнец") считается основным ударным беспилотником на вооружении США. Дрон способен развивать скорость более 400 километров в час и находиться в воздухе до 24 часов.