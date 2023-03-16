"Мы должны разминировать этот режим"

"Путинский режим – это танк, который несется на мир с ядерным оружием. Нам нужно, чтобы те люди, которые внутри танка, взяли Путина, Пригожина, связали и нам из танка выбросили". Основатель проекта "Гулагу.нет" Владимир Осечкин в 2021 году обнародовал секретный архив ФСИН с видеозаписями пыток и изнасилований в российских колониях, который вывез из России бывший заключенный Сергей Савельев. Сейчас оба живут во Франции и помогают тем, кто отказывается воевать против Украины.