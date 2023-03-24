Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Обратный адрес
Подписаться
Обратный адрес

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

«Чёрная жемчужина» Тамара Туманова

«Чёрная жемчужина» Тамара Туманова
Embed
«Чёрная жемчужина» Тамара Туманова

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

Русская балерина Тамара Туманова сделала блестящую карьеру в западном шоу-бизнесе. Специально для нее ставили балеты Серж Лифарь, Леонид Мясин, Джордж Баланчин. Но что творилось за кулисами ее успешной жизни? Историк балета Александр Васильев - о судьбе, таланте и личности Тамары Тумановой

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG