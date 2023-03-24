«Чёрная жемчужина» Тамара Туманова

Русская балерина Тамара Туманова сделала блестящую карьеру в западном шоу-бизнесе. Специально для нее ставили балеты Серж Лифарь, Леонид Мясин, Джордж Баланчин. Но что творилось за кулисами ее успешной жизни? Историк балета Александр Васильев - о судьбе, таланте и личности Тамары Тумановой
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