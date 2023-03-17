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Время Свободы

Своенравный и свободолюбивый. К 85-летию Рудольфа Нуреева

Информационный дайджест "Время Свободы", 17 марта

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Время Свободы - Темы дня 17.03.2023
by Радио Свобода

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Польша и Словакия приняли решение о передаче ВВС Украины боевых самолетов советского производства;

Сергей Гайдай – о будущем Луганской области Украины;

Евгений Ройзман потребовал от руководства «ВКонтакте» удалить все аккаунты под его именем;

Под какими предлогами в российских регионах раздают повестки мужчинам призывного возраста;

Владимир Путин на съезде Союза промышленников и предпринимателей дал понять бизнесменам, что ждет их бизнес, если они не будут сотрудничать с государством;

Исполнилось 85 лет со дня рождения Рудольфа Нуреева.

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