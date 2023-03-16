"Трус нам на фронте не нужен". Как в Украине поступают с уклонистами

Ветеран батальона «Айдар» - о способности ВСУ вести контрнаступление на востоке и юге Украины;

В США обнародована запись инцидента в небе над Черным морем, в результате которого потерпел крушение американский боевой разведывательный беспилотник;

Как в Украине поступают с теми, кто отказывается служить в украинской армии, не желая участвовать в боевых действиях;

Российский военнослужащий, признавшийся в убийстве в Украине мирного жителя и мародерстве, приговорен судом в России к 5.5 годам колонии условно по обвинению в распространении недостоверных сведений о российской армии.

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