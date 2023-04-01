Окончание нумерологии. Артемий Троицкий изучает запасы

Артемий Троицкий продолжает потрошить запасы американского лейбла Numero Group. Нас ждет живой рассказ о репертуарной политике кампании последних двух десятилетий минувшего века в сопровождении зажигательных мелодий и ритмов – «новой волны», разных сортов музыкального «металла», а также пост-панка
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