Окончание нумерологии. Артемий Троицкий изучает запасы

Артемий Троицкий продолжает потрошить запасы американского лейбла Numero Group. Нас ждет живой рассказ о репертуарной политике кампании последних двух десятилетий минувшего века в сопровождении зажигательных мелодий и ритмов – «новой волны», разных сортов музыкального «металла», а также пост-панка