Авиакомпании США просят запретить полеты конкурентов над Россией

Американские авиакомпании лоббируют Белый дом и Конгресс, призывая запретить иностранным авиакомпаниям, совершающим полеты в США, использовать во время этих полетов воздушное пространство России, сообщает газета New York Times со ссылкой на свои источники.

Американские авиакомпании жалуются на то, что они оказались в крайне невыгодном положении в сравнении со своими конкурентами из Азии, поскольку они не могут летать на азиатский континент кратчайшими маршрутами - через Северный Ледовитый океан и Россию. Москва закрыла свое воздушное пространство для их полетов после введения американского запрета на полеты российских воздушных перевозчиков, ставшего ответом на российское вторжение в Украину. В результате им приходится удлинять маршруты, сокращать полезную нагрузку с целью экономии горючего, которого может не хватить для совершения полета при неблагоприятных погодных условиях. В силу этого цены на полеты у иностранных конкурентов ниже, а полеты занимают меньше времени. По оценке лоббистской группы Airlines for America, американские компании потеряли за год около 2 миллиардов долларов. Основными бенефициарами стали авиакомпании Emirates, Air India и China Eastern Airlines. Она призывает американские власти создать для американских и иностранных авиаперевозчиков равные условия для конкуренции.

По данным New York Times, в министерстве транспорта подготовлен проект распоряжения, согласно которому, китайским авиакомпаниям будет запрещено использовать российское воздушное пространство в течение их полетов в США. Вместе с тем, в администрации Байдена опасаются, что подобное решение в отношении индийской авиакомпании может вызвать нежелательные трения с Индией. За введение подобного запрета выступили влиятельные сенаторы. В письме в Госдепартамент и министерство транспорта руководители сенатского комитета по внешнеполитическим вопросам сенаторы Боб Менендес и Джим Риш добавляют, что при полетах над российской территорией авиакомпании могут оказаться в ситуации, когда им необходима вынужденная посадка или могут быть принуждены к посадке. В таких случаях американские граждане, находящиеся на борту, могут оказаться объектом внимания российских властей. Сторонники запрета также подчеркивают, что Россия находится в состоянии войны, что может представлять опасность для полетов над ее территорией.

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