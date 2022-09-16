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ICAO поставила России "красный флажок" по безопасности полётов

Иллюстративное фото

Международная организация гражданской авиации (ICAO) поставила России значок в виде красного флажка на странице аудита безопасности полетов в 187 странах мира. О этом сообщает сайт "Авиация России".

ICAO понизила до 77,4 процентов свою оценку эффективности реализации стандартов в категории "летная годность" в России.

На практике это означает, что все другие государства мира могут отказать российским самолётам в использовании их воздушного пространства из-за небезопасного состояния самолётов из России. По нормам ICAO за любую аварию или катастрофу, произошедшую в воздушном пространстве того или иного государства, несут ответственность власти этой страны.

В июне РБК писал, что ICAO в закрытом бюллетене указала на проблемы с безопасностью полётов в России из-за двойной регистрации самолётов. В соответствии с Чикагской конвенцией о международной гражданской авиации, регистрация воздушного судна более чем в одном государстве не может считаться действительной. Двойная регистрация воздушных судов влечет за собой проблемы, связанные с международным признанием лицензии радиочастот для работы оборудования самолета и сертификата его летной годности, пояснял в июне представитель ICAO Энтони Филбин.

14 сентября истек 90-дневный срок, который Международная организация гражданской авиации отвела Росавиации на исключение двойной регистрации воздушных судов, находящихся в лизинге у российских авиакомпаний. Ранее в ICAO заявили, что в случае невыполнения этого требования, сделают информацию о "существенных опасениях в области безопасности" общедоступной.

Помимо России, "красный флажок" ICAO на данный момент имеет только Бутан.

В Росавиации объяснили двойную регистрацию воздушных судов действиями «недружественных государств» и отвергли выводы ICAO о небезопасности самолетов российских авиакомпаний.

Большинство иностранных самолетов российских авиакомпаний были зарегистрированы на Бермудских островах. В марте, вскоре после вторжения России в Украину, власти Бермуд приостановили действия сертификатов летной годности у этих самолетов. Для сохранения авиапарка власти России перевели больше 500 самолетов в российскую юрисдикцию. По состоянию на 13 сентября одновременно в российском и бермудском реестрах находилось 560 воздушных судов.

Большая часть флота российских авиакомпаний состоит из самолётов, принадлежащих западным лизингодателям и зарегистрированных до марта в иностранных юрисдикциях. После начала войны России с Украиной самолёты были фактически изъяты у владельцев и переведены в российскую регистрацию, а их техническое обслуживание выполняется без контроля со стороны производителей и западных авиавластей. Однако снять их с учёта в старой юрисдикции можно только с согласия лизинговых компаний.

После нападения России на Украину Запад ввел санкции, включающие запрет на продажу самолетов и деталей к ним. В результате сотни авиалайнеров лишены легального сервисного обслуживания. Из-за нехватки запчастей российские авиакомпании вынуждены не использовать часть своего парка, разбирая его на запчасти.

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