Фанайлова: Вавилон Москва. 1. Общественная апатия. 2. Дело "Нового величия"

Вавилон Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи инстаграма. Мегаполис Москва как Радио Вавилон: современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. 1. Общественная апатия и уличная активность, архив 2009. 2. Документальный фильм о деле "Нового величия", режиссер Анна Шишова