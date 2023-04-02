Фанайлова: Вавилон Москва. 1. Общественная апатия. 2. Дело "Нового величия"
Вавилон Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи инстаграма. Мегаполис Москва как Радио Вавилон: современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. 1. Общественная апатия и уличная активность, архив 2009. 2. Документальный фильм о деле "Нового величия", режиссер Анна Шишова
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