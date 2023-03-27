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Беженцы из Мариуполя Ирина и Иван Манко: По городу бегали волки

Беженцы из Мариуполя Ирина и Иван Манко: По городу бегали волки
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Беженцы из Мариуполя Ирина и Иван Манко: По городу бегали волки

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У нас был зоопарк с отличными животными. После нескольких артиллерийских попаданий некоторые животные погибли, другие - вышли из своих вольеров. Недалеко от зоопарка была небольшая речка. Звери сразу побежали пить. И вот люди набирали воду, а недалеко от них пил лев, а по городу бегали волки.

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