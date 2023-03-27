Беженцы из Мариуполя Ирина и Иван Манко: По городу бегали волки

У нас был зоопарк с отличными животными. После нескольких артиллерийских попаданий некоторые животные погибли, другие - вышли из своих вольеров. Недалеко от зоопарка была небольшая речка. Звери сразу побежали пить. И вот люди набирали воду, а недалеко от них пил лев, а по городу бегали волки.