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Время Свободы

"Все как при Назарбаеве". Реформы и выборы в Казахстане

Информационный дайджест "Время Свободы", 21 марта

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Время Свободы - Темы дня 21.03.2023
by Радио Свобода

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Бои за Бахмут и Авдеевку, удар с дронов в Джанкое, Пригожин опять ссорится с министерством обороны;

Обыски у сотрудников "Мемориала", уголовное дело против Олега Орлова, иск Минюста против центра "Сова";

С чем приехал в Москву председатель КНР Си Цзиньпин;

Изменилась ли политическая система в Казахстане за время правления Касым-Жомарта Токаева. Итоги выборов в Мажилис.

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