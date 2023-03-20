Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Время Свободы

Тянет на место преступления. Путин в Мариуполе

Информационный дайджест "Время Свободы", 20 марта

Embed
Время Свободы - Темы дня 20.03.2023
by Радио Свобода

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

Владимир Путин тайно посетил оккупированный Мариуполь;

Реакция на выдачу Международным уголовным судом ордера на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой;

Почему усыновление украинских детей в России международное право может рассматривать как геноцид;

Минфин и МИД России предлагают приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных с "недружественными странами".

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG