Тянет на место преступления. Путин в Мариуполе

Владимир Путин тайно посетил оккупированный Мариуполь;
Реакция на выдачу Международным уголовным судом ордера на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой;
Почему усыновление украинских детей в России международное право может рассматривать как геноцид;
Минфин и МИД России предлагают приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных с "недружественными странами".
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