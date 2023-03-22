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Телеканал "Звезда" обрезал видео с отказавшимся отвечать Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу (архивное фото)

Принадлежащий министерству обороны России телеканал "Звезда" обрезал видео, в котором глава ведомства Сергей Шойгу не стал отвечать на вопрос о том, когда ждать мира в Украине. На это обратил внимание проект Faridaily журналистки Фариды Рустамовой.

Изначально опубликованное в телеграм-канале "Звезды" видео с приема после прошедших в Кремле переговоров Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина длилось 19 секунд, но его сократили до 13.

На записи Шойгу на ходу отвечает на вопросы журналиста телеканала, в том числе о том, чем закончится война в Украине. "Любая война заканчивается миром", — говорит Шойгу. "Как скоро можно на него рассчитывать?" - переспросил корреспондент "Звезды". Шойгу молча поворачивает в сторону и уходит, оставив вопрос без ответа.

  • Ранее Кремль сообщал что, помимо двусторонних вопросов, Путин и Си обсудят план мирного урегулирования вокруг Украины, предложенный Пекином. В Киеве заявляют, что китайский план скорее удовлетворяет интересы России, в то время как урегулирование конфликта возможно только при условии вывода российских войск с территории Украины. О том, что китайские предложения по урегулированию конфликта в большей степени выгодны России, а не Украине, ранее заявляли США и Евросоюз.

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