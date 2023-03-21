Из видео с Путиным в Мариуполе удалили выкрик "Это всё напоказ!"

На сайте Кремля опубликовали перемонтированное видео с поездкой президента России Владимира Путина в оккупированный Мариуполь. Из ролика вырезали фрагмент с криком женщины "Это всё неправда! Это всё напоказ!". Внимание на это обратил телеграм-канал "Можем объяснить".
Выкрик раздался, когда Путин разговаривал у подъезда с местными жителями. Помимо крика, из нового видео удалили слова мужчины, что ему тоже 70 лет (как и Путину), но он "остался без ничего". Исходную версию записи сохранили СМИ.
Также на сайте Кремля осталась первоначальная аудиодорожка: удалённый из видео фрагмент на ней начинается с 22:26.
В мариупольских чатах писали, что Путин посетил единственный отстроенный городской микрорайон "Невский", отмечает "Можем объяснить".
Пресс-служба Кремля утверждает, что Путин прилетел в Мариуполь на вертолёте. Это первая его поездка на оккупированные в 2022 году украинские территории. Путина сопровождал заместитель председателя российского правительства Марат Хуснуллин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что поездка заранее не готовилась.
- Российская армия заняла Мариуполь в мае 2022 года после кровопролитных боёв и продолжительной блокады. Город был почти полностью разрушен артиллерийскими обстрелами. По оценке ООН, в нём были уничтожены или повреждены до 90% многоэтажных жилых домов и около 60% частных домов.
- До войны в Мариуполе проживали почти 426 тысяч человек. В ходе российской осады погибли не менее 25 тысяч человек. Ещё 350 тысяч стали беженцами.
- Украина обвиняет российских солдат в совершении многочисленных военных преступлений в Мариуполе. Россия эти обвинения отвергает.
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