Из видео с Путиным в Мариуполе удалили выкрик "Это всё напоказ!"

На сайте Кремля опубликовали перемонтированное видео с поездкой президента России Владимира Путина в оккупированный Мариуполь. Из ролика вырезали фрагмент с криком женщины "Это всё неправда! Это всё напоказ!". Внимание на это обратил телеграм-канал "Можем объяснить".

Выкрик раздался, когда Путин разговаривал у подъезда с местными жителями. Помимо крика, из нового видео удалили слова мужчины, что ему тоже 70 лет (как и Путину), но он "остался без ничего". Исходную версию записи сохранили СМИ.

Также на сайте Кремля осталась первоначальная аудиодорожка: удалённый из видео фрагмент на ней начинается с 22:26.

В мариупольских чатах писали, что Путин посетил единственный отстроенный городской микрорайон "Невский", отмечает "Можем объяснить".

Пресс-служба Кремля утверждает, что Путин прилетел в Мариуполь на вертолёте. Это первая его поездка на оккупированные в 2022 году украинские территории. Путина сопровождал заместитель председателя российского правительства Марат Хуснуллин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что поездка заранее не готовилась.