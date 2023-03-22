Жительницу Пскова оштрафовали на 450 тысяч за репосты "против Путина"

В Пскове 2-й западный окружной военный суд приговорил лаборанта-микробиолога Елену Кузьмину к штрафу в 450 тысяч рублей за репосты с критикой властей, в которых следствие нашло призывы "к насильственным и разрушительным действиям против президента Путина". Об этом сообщает корреспонднет Север.Реалии.
Штраф она может выплатить в рассрочку в течение пяти лет.
В декабре 2020 года Кузьмину вызвали в ФСБ свидетелем по делу псковского туриста Алексея Шибанова, которого обвиняли по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, которые сотрудники обнаружили в 17 его постах во "ВКонтакте". Кузьмина была в "друзьях" у Шибанова и лайкала его посты. В марте 2022 года его признали виновным и оштрафовали на 300 тысяч рублей.
В октябре 2021 года Кузьмина стала свидетелем по идентичному делу в отношении музыканта из Дно Бориса Яковлева, в текстах его стихов и песен сотрудники ФСБ обнаружили признаки экстремизма. Музыканта осудили заочно, когда он ждал политического убежища в Финляндии.
Из свидетеля в подозреваемую Елену Кузьмину переквалифицировали в середине 2022 года. 1 июля в ее квартире прошел обыск, силовики изъяли фотоаппарат и два телефона, позднее ее внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Уголовное дело по статьям об оправдании терроризма и публичных призывах к экстремизму возбудили за репосты публикаций Бориса Яковлева.
В конце сентября 2022 года на Кузьмину составили два протокола о так называемой дискредитации армии за публикации о войне в Украине во "ВКонтакте". По одному из них ей назначили штраф 30 тысяч рублей. Второй протокол не дошёл до суда за истечением срока давности.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.