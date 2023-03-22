Жительницу Пскова оштрафовали на 450 тысяч за репосты "против Путина"

В Пскове 2-й западный окружной военный суд приговорил лаборанта-микробиолога Елену Кузьмину к штрафу в 450 тысяч рублей за репосты с критикой властей, в которых следствие нашло призывы "к насильственным и разрушительным действиям против президента Путина". Об этом сообщает корреспонднет Север.Реалии.

Штраф она может выплатить в рассрочку в течение пяти лет.

В декабре 2020 года Кузьмину вызвали в ФСБ свидетелем по делу псковского туриста Алексея Шибанова, которого обвиняли по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, которые сотрудники обнаружили в 17 его постах во "ВКонтакте". Кузьмина была в "друзьях" у Шибанова и лайкала его посты. В марте 2022 года его признали виновным и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

В октябре 2021 года Кузьмина стала свидетелем по идентичному делу в отношении музыканта из Дно Бориса Яковлева, в текстах его стихов и песен сотрудники ФСБ обнаружили признаки экстремизма. Музыканта осудили заочно, когда он ждал политического убежища в Финляндии.

Из свидетеля в подозреваемую Елену Кузьмину переквалифицировали в середине 2022 года. 1 июля в ее квартире прошел обыск, силовики изъяли фотоаппарат и два телефона, позднее ее внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Уголовное дело по статьям об оправдании терроризма и публичных призывах к экстремизму возбудили за репосты публикаций Бориса Яковлева.

В конце сентября 2022 года на Кузьмину составили два протокола о так называемой дискредитации армии за публикации о войне в Украине во "ВКонтакте". По одному из них ей назначили штраф 30 тысяч рублей. Второй протокол не дошёл до суда за истечением срока давности.