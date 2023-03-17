В Тверской области супругам дали реальные сроки по статье о "фейках"

Конаковский городской суд Тверской области приговорил к реальным срокам заключения семейную пару - Александра Мартынова и Людмилу Разумову. Их признали виновными по статьям о так называемых фейках о российской армии, а также о вандализме - в связи с публикациями в соцсетях и антивоенными надписями, которые они сделали.

О приговоре сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на адвокатов. Мартынову назначили шесть лет и шесть месяцев в колонии общего режима, Разумовой — семь лет в колонии общего режима. Прокурор требовал приговорить обоих к семи годам лишения свободы.

Речь идёт об одном из первых в России дел о так называемых фейках - его возбудили ещё в марте 2022 года, вскоре после появления этой статьи в Уголовном кодексе. В апреле супруги были отправлены под стражу. Им вменили в вину несколько записей в соцсети "Одноклассники" с резкими оценками действий российских военных в Украине.

Пощднее к обвинениям добавилась также статья о вандализме. По версии следствия, Мартынов и Разумова при помощи краски и трафарета "в виде слияния двух человек В. В. Путина и А. Гитлера" оставили надписи антивоенного содержания в деревнях Мокшино, Вараксино, Тешилово, в поселках Мирный и Новозавидовский.

Как пишет ОВД-Инфо, почти всё время заключения Разумову держат одну в камере в СИЗО-1 Твери.

"Мемориал" признал супругов политзаключёнными.

Ранее в пятницу Центральный районный суд Тольятти приговорил бывшего сопредседателя местного отделения партии "ПАРНАС" Андрея Балина к семи годам колонии общего режима по делу о так называемых фейках о российской армии.

Статью о так называемых фейках включили в Уголовный кодекс в марте 2022 года. Уже вынесены десятки обвинительных приговоров, в том числе и к реальным срокам. Политик Илья Яшин был приговорён к 8,5 годам колонии. В то же время суды нередко выносят и условные наказания или назначают штрафы.