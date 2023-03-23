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Время Свободы

Орден за слитый керосин. Шойгу наградил пилотов, сбивших MQ-9

Информационный дайджест "Время Свободы", 23 марта

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Время Свободы - Темы дня 23.03.2023.MP3
by Радио Свобода

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В результате обстрелов жилых кварталов Запорожья и общежития в Киевской области погибли не менее 10 человек, около 30 ранены;

Сергей Шойгу наградил орденами Мужества российских летчиков, сбивших безоружный американский беспилотник;

По оценкам экспертов, в России не хватает свечей зажигания для лайнеров Sukhoi Superjet, считающихся самолетами российского производства;

Глава якутского отделения партии "Яблоко" оштрафован на 200 тысяч рублей за антивоенное выступление;

Мария Певчих стала вместо Леонида Волкова председателем совета директоров ФБК;

Арестуют ли Дональда Трампа за нарушение закона о выборах;

Почему танцовщик Сергей Полунин не пришел в Кремль на награждение президентской премией.

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