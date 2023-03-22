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Время Свободы

Страшны, но не в том смысле. Для чего делают снаряды с обедненным ураном

Информационный дайджест "Время Свободы", 22 марта

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Время Свободы - Темы дня 22.03.2023
by Радио Свобода

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Обстрелы Запорожья, Киевской, Житомирской и Одесской областей;

Могут ли стать причиной радиационного заражения снаряды с обедненным ураном, которые Великобритания передаст ВСУ;

Дмитрий Муратов об обысках у сотрудников "Мемориала" и визите в Москву Си Цзиньпина;

Уголовное дело против Олега Орлова;

В России муж и жена Александр Мартынов и Людмила Разумова приговорены к реальным срокам за антивоенные надписи на стенах;

Умер бывший глава ЦИК России Владимир Чуров;

Валютные накопления россиян достигли рекордного уровня;

Композитору Эндрю Ллойду Уэбберу исполнилось 75 лет.

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