В поисках «глубинной Англии». Артемий Троицкий изучает концепт

Хэдлайнер эпизода – британский концептуальный экспериментатор и авангардист Элизабет Уоллен, известная в мире шоубиза как Gazelle Twin. Она сама всё сочиняет, поёт, играет, продюсирует и аранжирует, в стиле максималистского романтичного электро-попа + не удивляйтесь, немного индастриал.