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В поисках «глубинной Англии». Артемий Троицкий изучает концепт

В поисках «глубинной Англии». Артемий Троицкий изучает концепт
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В поисках «глубинной Англии». Артемий Троицкий изучает концепт

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Хэдлайнер эпизода – британский концептуальный экспериментатор и авангардист Элизабет Уоллен, известная в мире шоубиза как Gazelle Twin. Она сама всё сочиняет, поёт, играет, продюсирует и аранжирует, в стиле максималистского романтичного электро-попа + не удивляйтесь, немного индастриал.

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