Поверх барьеров с Иваном Толстым

D-Day - так в шутку назван день, посвященный в Италии семейству Демидовых, оставивших заметный вклад в итальянской истории и культуре. Рассказ Михаила Талалая. Во 2-й части - испанская сага торговца оружием и "европейского призрака". Звали его Базиль Захарофф. Передача Виктора Черецкого.