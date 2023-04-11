Дороги к свободе. Украинское контрнаступление и утечка документов Пентагона

Кто может стоять за утечкой секретных американских военных документов? Готова ли украинская армия к контрнаступлению? Собеседники Виталия Портникова - Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express и Юрий Федоров, военно-политический эксперт.