Стадия торга? Маргарита Симоньян заговорила о репарациях Украине

Отец девочки, нарисовавшей на уроке в школе антивоенный рисунок и отправленной за это в приют, приговорен к двум годам колонии;

Дискуссия в Украине по проблеме подготовки новобранцев для ВСУ;

Александр Лукашенко не отреагировал немедленно на заявление Владимира Путина о размещении в Беларуси российских ядерных боеголовок;

Что спровоцировало такой накал протестных акций в Израиле;

Состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшается.

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