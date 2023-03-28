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Время Свободы

Стадия торга? Маргарита Симоньян заговорила о репарациях Украине

Информационный дайджест "Время Свободы", 28 марта

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Время Свободы - Темы дня 28.03.2023
by Радио Свобода

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Отец девочки, нарисовавшей на уроке в школе антивоенный рисунок и отправленной за это в приют, приговорен к двум годам колонии;

Дискуссия в Украине по проблеме подготовки новобранцев для ВСУ;

Александр Лукашенко не отреагировал немедленно на заявление Владимира Путина о размещении в Беларуси российских ядерных боеголовок;

Что спровоцировало такой накал протестных акций в Израиле;

Состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшается.

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