"Россиян приучают к геноциду"

"Когда империя нападает, империя утверждает, что жертва – именно она". Американский историк Тимоти Снайдер уверен, что Кремль, когда говорит о некой "русофобии", преследует единственную цель - оправдать военную агрессию: "Это лишь контекст, который важен для самого вторжения, полного уничтожения украинских городов, убийства украинских политиков, принудительной депортации украинских детей, перемещения половины украинского населения, уничтожения сотен больниц и тысяч школ".