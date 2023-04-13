Лицом к событию. "Комсомольская правда": зачистить зачищенное

О том, как миллионную газету превращают в ноль - экс-корреспондент "КП" Владимир Романенко, экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова, главный редактор еженедельника "Собеседник" Олег Ролдугин.
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