"Есть нам под кого ложиться!" Лукашенко выступил с посланием к народу

Российские войска при бомбардировке населенных пунктов Украины применяют управляемые планирующие бомбы;

Репортер газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович арестован на 2 месяца по делу о шпионаже – первому такому делу в России, возбужденному против журналиста;

Свободный университет признан в России нежелательной организацией;

Александр Лукашенко выступил с посланием к народу Беларуси и национальному собранию страны.

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