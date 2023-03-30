Протестов бояться – во власть не ходить. Реформа пенсий во Франции

63-летний пенсионер из Москвы Михаил Симонов приговорен к 7 годам колонии за 2 коротких антивоенных комментария в социальных сетях;
Сбежавший из-под домашнего ареста Алексей Москалев, приговоренный к 2 годам по делу о дискредитации армии, задержан сотрудниками КГБ Беларуси в Минске;
По подозрению в шпионаже в России задержан корреспондент издания The Wall Street Journal Эван Гершкович;
В Украине недовольны рекомендациями МОК по допуску к соревнованиям атлетов из России и Беларуси;
Протесты во Франции против планов повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет;
Грузинские журналисты раскрыли схему реэкспорта автомобилей в Россию через Грузию и страны ЕврАзЭС.
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