Протестов бояться – во власть не ходить. Реформа пенсий во Франции

63-летний пенсионер из Москвы Михаил Симонов приговорен к 7 годам колонии за 2 коротких антивоенных комментария в социальных сетях;

Сбежавший из-под домашнего ареста Алексей Москалев, приговоренный к 2 годам по делу о дискредитации армии, задержан сотрудниками КГБ Беларуси в Минске;

По подозрению в шпионаже в России задержан корреспондент издания The Wall Street Journal Эван Гершкович;

В Украине недовольны рекомендациями МОК по допуску к соревнованиям атлетов из России и Беларуси;

Протесты во Франции против планов повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет;

Грузинские журналисты раскрыли схему реэкспорта автомобилей в Россию через Грузию и страны ЕврАзЭС.

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